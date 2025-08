ATTIVITÀ SUBACQUEE Daniele Mazza in partenza per il Mondiale di Parapnea Dal 7 al 17 agosto parteciperanno World Game a Chengdu (Cina)

Importante partecipazione per la Federazione Sammarinese Attività Subacquee e il suo atleta Daniele Mazza, seguito dal tecnico Matteo Del Bianco, che dal 7 al 17 agosto parteciperanno ai World Game a Chengdu (Cina) nel Campionato Mondiale di Parapnea. Il sammarinese è campione in carica, dopo la vittoria dello scorso anno a Livigno, e sempre nel 2024 ha stabilito il record mondiale di specialità e proverà a ripetersi anche in questa occasione.

