Davide Giannoni fa il pieno: un primo e due secondi posti

Davide Giannoni torna protagonista in Germania. Il sammarinese ha vinto la gara su mini rampa a Traunstain, tappa unica di un Europeo fortemente condizionato dalla pandemia. Giannoni ha inoltre conquistato il secondo posto nel Big Air e nel Vert Competion dietro a Daniel Parker. Al momento non sono in programma altre gare internazionali e il sammarinese riprenderà il programma di allenamento.