Davide Giannoni sul podio in tutte le discipline agli europei in Germania

Davide Giannoni è stato tra i principali protagonisti della prova valevole per il campionato europeo di pattinaggio acrobatico. A Trenkmoos in Germnia, il sammarinese è salito sul podio in tutte le discipline. Medaglia d'argento nelle categorie minirampa e in half pipe mentre nella categoria più spettacolare, il "Big Air", Giannoni ha battuto tutti gli avversari conquistando il gradino più alto del podio.