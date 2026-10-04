Davide Grigi firma la 69° Lugo – San Marino

È Davide Grigi a mettere la firma sulla 69ª Lugo–San Marino. Il giovane corridore dell’Alba Orobia–Biassono conquista una delle classiche più attese del ciclismo giovanile, al termine di una gara di 94,8 chilometri da Lugo fino al traguardo della “Porta del Paese” del Titano.

179 gli iscritti alla corsa riservata alle giovani promesse del ciclismo capaci di tenere medie altissime, intorno ai 45 chilometri orari, e di arrivare al confine di Stato di Gualdicciolo con largo anticipo rispetto al previsto. Gruppo compatto per diversi chilometri, poi un tentativo di fuga immediatamente respinto. Ad Acquaviva si è decisa la corsa con lo scatto dei tre: Davide Grigi, Matteo Baldacci e Kristyan Yakov. Il trio ha staccato il gruppo e quando sono arrivati nei pressi della Baldesserona era già chiaro che non sarebbero più stati ripresi.

Sulla salita di Borgo Maggiore Grigi ha fatto prevalere la sua capacità di scalatore ed è arrivato in solitaria al traguardo. Con Baldacci staccato di una trentina di secondi e Yakov subito dietro. Un successo arrivato al termine di una prova combattuta Una vittoria di prestigio per il giovane talento dell’Alba Orobia–Biassono, protagonista di una stagione fin qui ricca di risultati a cui mancava la ciliegina sulla torta. Il piazzamento d'onore non soddisfa pienamente Matteo Baldacci.

La Lugo–San Marino conferma così tutta la sua tradizione: una gara storica del calendario giovanile, capace ogni anno di portare sul Titano i migliori talenti delle due ruote.









