Davide Lippi: "Onore e responsabilità rappresentare Perilli e Berti"

Ci sono Marcello Lippi e Fabio Cannavaro, c'è Leonardo Spinazzola. Viareggio ospita l'evento targato Reset Group, l'agenzia di Davide Lippi e Carlo Diana pronta ad affrontare una nuova sfida: non solo calcio. Dopo 15 anni da leader nel settore, tra i calciatori rappresentati, oltre al difensore della Roma, anche Giorgio Chiellini per ricordare qualcuno. La Reset Group apre agli altri sport, dal basket, al tennis, passando per i motori e il tiro a volo. Sono infatti Alessandra Perilli e Gian Marco Berti, i due atleti medagliati di Tokyo nel trap ad essere tra i nuovi rappresentati dall'agenzia di Davide Lippi. Nomi importanti dello sport italiano, come Luigi Samele, due argenti alle Olimpiadi a Tokyo, il tennista Andrea Vavassori, il capitano di Treviso basket Matteo Imbrò, solo per citarne alcuni. Nella squadra di Reset Group entra il tiro a volo, entra San Marino con Alessandra Perilli e Gian Marco Berti.

Nel video l'intervista a Davide Lippi