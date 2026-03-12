BASKET - SERIE C UNICA Davide Macina e Francesco Fusco: "Le prossime due ci serviranno per centrare la miglior posizione play off" Il capitano della pallacanestro Titano Davide Macina e l'altro perno del quintetto Francesco Fusco, fanno il punto della situazione attuale.

La Pallacanestro Titano osserverà il turno di riposo poi affronterà due trasferte finali di regoular season: Porto Sant'Elpidio e Pesaro. I Titans si trovano in questo momento al quarto posto con 20 punti e proveranno a migliorare ulteriormente la posizione nei prossimi due incontri prima di affrontare la post season che è già stata conquistata.

"Abbiamo lavorato duro tutta la stagione - dichiara il capitano Davide Macina - nonostante abbiamo avuto un paio di inciampi imprevisti, ma le partite vanno sempre giocate e siamo soddisfatti del percorso che abbiamo fatto fino adesso. Non dobbiamo assolutamente mollare mentalmente perché la strada è ancora lunga, però festeggiamo stasera". Quindi sosta, poi le ultime due partite di regular season prima di tuffarci nei play-off. "Vediamo un po' come vanno - aggiunge il capitano - serviranno più che altro a consolidare il posto in classifica per cercare di avere il fattore campo quantomeno nel primo turno dei play-off, poi, come detto, ogni partita va giocata. Il play-off o vinci, vai a casa".

"Gli obiettivi per ora li stiamo rispettando - aggiunge Francesco Fusco, uno dei perni del quintetto - sicuramente potevamo essere una posizione sopra, senza ombra di dubbio, però come abbiamo detto anche a inizio anno, nello sport ci sono sia le vittorie che le sconfitte. Abbiamo lasciato qualche punto in giro, ma nel girone di ritorno abbiamo confermato il valore della squadra, abbiamo fatto i punti che dovevamo fare, forse abbiamo perso una partita di troppo, però possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti dell'andamento della squadra". In vista del percorso play-off "dobbiamo cercare di stringere ancora di più quelle piccole viti che ancora rimangono un pelo lente, quindi correggere qualche errore difensivo di troppo, cercare di essere sempre più squadra, di essere sempre felici più per un assist fatto a un compagno piuttosto che alla realizzazione personale e sono sicuro che il gruppo c'è. Ci vogliamo tutti bene, ci rispettiamo e correggendo queste due piccole cose possiamo dire la nostra anche nei play-off e chissà".

