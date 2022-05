GIOCHI DEL MEDITERRANEO Davide Tizzano a San Marino

Una mattinata di amicizia e progetti, di sport e politica sportiva, di futuro e di pace. C'è tutto nella visita a San Marino del Presidente della Confederazione dei Giochi del Mediterraneo Davide Tizzano. Mattinata al Comitato Olimpico, colloqui e sorrisi con il Presidente del Cons Gian Primo Giardi e il Segretario Generale Eros Bologna. Una visita al Multieventi e poi la salita in centro storico per la parte più istituzionale della visita di Tizzano. Ad accoglierlo e stringergli la mano il Segretario allo Sport. Da Teodoro Lonfernini l'accento sullo sport come socialità, agonismo e salute: valori che la Repubblica di San Marino conosce e difende. L'auspicio che gli atleti biancazzurri possano ben figurare ai prossimi Giochi di Orano e poi l'udienza privata dai Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli.



Sentiamo Davide Tizzano, presidente confederazione Giochi del Mediterraneo e il presidente Cons Gian Primo Giardi

