ATLETICA Davide Venerucci trionfa alla Rimini-Verucchio

Davide Venerucci trionfa alla Rimini-Verucchio.

Grande risultato per la Olimpus San Marino di Atletica. Alla mezza maratona Rimini-Verucchio, con oltre 200 partecipanti al via, è arrivato il successo del sammarinese Davide Venerucci che si è imposto in 1h22’34’’ dopo 21km tra i paesaggi della Valmarecchia.



I più letti della settimana: