Davide Zaghini due volte oro ai Giochi Nazionali Estivi a Libbiano Sabbiadoro

Si conclude con un doppio oro nel tennis la partecipazione di Davide Zaghini ai Giochi Nazionali estivi di Special Olympics Italia che si sono svolti a Lignano Sabbiadoro dal 19 al 24 maggio e che hanno visto cimentarsi oltre 3.000 atleti in 21 discipline sportive.

Dopo gli argenti del 2025 Davide era chiamato ad una conferma ma si è addirittura superato centrando due vittorie in finale e mettendo a frutto gli insegnamenti del maestro Gabriel Francini che lo ha seguito per tutta la stagione e lo ha accompagnato nella trasferta. Inserito nel Livello 4B Davide ha sbaragliato la concorrenza, imponendosi 4-0 4-0 nel primo incontro del girone finale e 4-0 4-1 nella seconda partita.

Si è poi imposto, assieme a Micol Cinti, anche nella finale del doppio. Questo traguardo è il risultato del lavoro sinergico portato avanti dalla Federazione Sammarinese Tennis e dalla Federazione Sammarinese Sport Speciali.







