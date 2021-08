FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE De Angelis: "Tante occasioni per arrivare al 3-3"

Il centrale Marco De Angelis ripensa alla sconfitta di misura per 3-2 contro la Dinamo Plus Chisinau. Il Fiorentino torna in campo questa sera alle 19 contro i padroni di casa del Minerva Berna.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: