De Marini torna in pista: c'è la Coppa dei campioni europei

Thomas De Marini scende in pista per la Coppa dei campioni europei, in corso in Austria. Da lunedì, il campione sammarinese è impegnato al Plus Bowling Centre di Vienna, dove i 76 migliori giocatori del continente, 38 uomini e 38 donne in rappresentanza delle 38 Nazioni partecipanti, si stanno sfidando. Ad accompagnarlo c'è Paolo Felici, istruttore e consigliere della Federazione sammarinese bowling.

Dopo i tiri di prova ufficiali e la cerimonia di apertura del martedì, il mercoledì è il giorno delle prime gare individuali, otto a testa. Giovedì toccherà alle partite a coppie miste e sarà un giorno di riposo per De Marini, perché San Marino non ha portato a Vienna alcunaa giocatrice. Le sfide individuali riprenderanno venerdì con i gruppi e poi sabato ci saranno gli scontri a eliminazione diretta, fino alle semifinali e finali, da giocare alla meglio delle tre gare.

La European Champions Cup si chiuderà domenica, con il Congresso ordinario della Federazione europea di bowling all'Exe Hotel di Vienna, durante il quale si eleggerà il nuovo presidente federale, che resterà in carica fino al 2029.







