SAN MARINO TENNIS OPEN De Rossi apre sul centrale: cede in due set a Lavagno

La sfida delle 17 tra la wild card di casa Marco De Rossi ed Edoardo Lavagno ha aperto sul centrale il programma del primo turno dei San Marino Open. Il sammarinese ha ceduto in due set: 6-3; 6-4. "Fonte dell'Ovo è casa mia - ha detto Marco De Rossi - giocare qui un grande onore", ammettendo di non aver saputo cogliere alcune occasioni durante il match.

È cominciata così l'edizione 2023 del San Marino Open in un lunedì che riserva la prima parte di giornata al completamento delle qualificazioni. Un entry list di grande livello, domani sarà il giorno delle stelle. Di Alexandre Muller, prima testa dello spagnolo Munar, seconda, ma anche e soprattutto dei più attesi Fabio Fognini e David Goffin.

Il tennista ligure, primo italiano capace di vince un Master 1000, gioca per la prima volta in carriera a San Marino e come lui il belga ex top 10 del ranking atp opposto al faentino Federico Gaio. Non mancano altri motivi di interesse, legati ad esempio a Flavio Cobolli in costante crescita o Gianluca Mager desideroso di scalare una classifica che ad oggi lo penalizza un po'. Al primo turno attende un qualificato. E a proposito di qualificazioni i primi ad ottenere il pass transitando per il tabellone cadetto sono il monegasco Vacherot e il francese Jacquet.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: