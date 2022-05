TENNIS De Rossi avanza a Santa Margherita di Pula

Tennis. Esordio positivo per Marco De Rossi nell’ITF di Santa Margherita di Pula, torneo con montepremi 25 mila dollari in svolgimento sui campi in terra rossa del Forte Village. Al primo turno del tabellone principale il sammarinese ha affrontato e battuto in tre set Biagio Gramaticopolo 4-6 6-2 6-2. Al secondo turno sfiderà il qualificato Daniel Bagnolini.

