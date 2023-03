TENNIS De Rossi - Bertuccioli in finale al torneo ITF Men's Futre di Aktobe in Kazakistan Sfideranno in finale la coppia formata dal georgiano Bakshi e dal russo Denisov

Marco De Rossi, in coppia con Federico Bertuccioli, ha centrato la finale nel tabellone di doppio del torneo ITF Men’s Futre di Aktobe, in Kazakistan. Al primo turno De Rossi – Bertuccioli hanno eliminato la prima scelta del seeding, il russo Bondarevskiy e lo spagnolo Perez Sanz (3-6 6-4 10-8); ai quarti è stata la volta della coppia russa Ianin – Philippov, liquidata per 3-6 7-6 10-7. Oggi, in semifinale, il duo italo-sammarinese si è imposto sui giapponesi Kawachi – Okamura al termine di un altro match molto combattuto (7-5 6-7 10-5). Domani De Rossi e Bertuccioli sfideranno in finale la coppia formata dal georgiano Bakshi e dal russo Denisov, che il sammarinese ha già affrontato e battuto in singolare nell’ultimo turno del tabellone di qualificazione.

