TENNIS De Rossi e Bertuccioli cedono al tie-break in finale ad Aktobe

È sfumato al tie-break, per Marco De Rossi e Federico Bertuccioli, l’obiettivo di portare a casa il titolo di doppio del torneo ITF Men’s Futre di Aktobe, in Kazakistan. La finale contro la coppia formata dal georgiano Bakshi e dal russo Denisov, è stata combattuta, ma ha visto prevalere la coppia dell’Est per 6-3 6-7 (5) 10-7.



“Sono state due buone settimane queste in Kazakistan – il commento di De Rossi -, terminate con un po’ di amaro in bocca per il risultato odierno, ma pur sempre molto positive. In particolare, è stato ancor più bello ed importante condividere un risultato come quello di oggi con un grande amico come Federico”.

