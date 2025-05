ANDORRA 2025 De Rossi-Giorgetti in semifinale nel doppio. Bene Perilli e Berti nel tiro a volo

A 1850 metri di altitudine spara la squadra di tiro a volo di San Marino. Condizioni diverse dal solito, ma solita Alessandra Perilli che si presenta con un 73/75 dopo le prime tre serie. Le qualificazioni femminili servono solo per determinare l'ordine di tiro nella finale. Sono infatti sei le atlete iscritte alla gara. Segnali già importanti, ma come la storia insegna il tiro è disciplina tanto bella per quanto dolorosa. Tra le sei c'è anche Martina Tonini con 65/75 e la possibilità di prendere ulteriore confidenza. In campo maschile Gian Marco Berti è secondo con 73/75 insieme al maltese Gianluca Chetcuti. Guida la classifica provvisoria dopo tre serie il lussemburghese Lyndon Sosa con 74. Lotta per un posto in finale anche Simone Rigoni con 70/75 a un piattello dal gruppo di quattro tiratori.

Buone notizie arrivano dal doppio di tennis maschile con la coppia formata da Marco De Rossi e Francesco Giorgetti che supera Cipro 6-3, 6-2 e accede alla semifinale. Si fermano al primo turno nel singolare femminile Silvia Alletti e Talita Giardi, superate rispettivamente dalla cipriote Papakyriakou e Andronicou.

