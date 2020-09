TENNIS De Rossi out nei quarti a Carpi, le Dal Pozzo bene ai campionati italiani giovanili Chiara ha perso la finale del doppio U11, Giulia fuori in semifinale - per ritiro della compagna - nel doppio U16.

De Rossi out nei quarti a Carpi, le Dal Pozzo bene ai campionati italiani giovanili.

S'interrompe ai quarti il cammino di Marco De Rossi all'Open Memorial Valenti, di Carpi. Dopo aver eliminato tre avversari, il sammarinese si è arreso a Hernan Canova, impostosi per 5-7 6-0 6-3. Tre invece le giocatrici biancazzurre impegnate ai Campionati Italiani. Nell'U11, Chiara Dal Pozzo ha disputato la finale del doppio, cedendo soltanto al Super Tiebreak col punteggio di 6-2 6-7 10-5. Nell'U16, Giulia Dal Pozzo si è qualificata per le semifinali del doppio, salvo poi dover rinunciare per l'infortunio della sua compagna Milena Jevtovic. Nell'U12, Talita Giardi è uscita ai quarti, nel doppio, e agli ottavi, nel singolare.

