Debutto internazionale per Eva Bombagioni e Giorgia Mini

Debutto importante per le giovani ginnaste Eva Bombagioni e Giorgia Mini, convocate dalla Federazione sammarinese ginnastica al FIG Rhythmic Gymnastics Challenge Cluj-Napoca-ROU. Accompagnate dal tecnico federale, Monica Leardini, hanno affrontato la loro prima competizione internazionale sul programma completo a quattro attrezzi. Il primo giorno di gara è stato positivo per Eva Bombagioni che ha aperto la competizione con un ottimo esercizio al cerchio (22.700 punti) e una buona prova alla palla (22.250). Anche Giorgia Mini ha debuttato con il cerchio chiudendo con 21.500 punti, mentre alla palla (17,800) ha commesso qualche imprecisione in più sul piano esecutivo. Nella seconda giornata le esecuzioni sono state meno pulite. Bombagioni ha presentato esercizi alle clavette e al nastro con alcune perdite e imprecisioni nei lanci e nelle traiettorie, ottenendo punteggi più bassi rispetto alla prima giornata. Mini, invece, si è mostrata più sicura con le clavette, eseguendo difficoltà di buon livello, mentre al nastro ha commesso qualche errore, con avvolgimenti e lanci non precisi. Nella classifica All-Around, Eva Bombagioni ha chiuso al 66esimo posto, mentre Giorgia Mini si è piazzata al 68esimo.