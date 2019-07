Debutto per Jasmine Zonzini e Jasmine Verbena ai Mondiali in Corea

Jasmine Zonzini e Jasmine Verbena hanno debuttato ai Mondiali di nuoto artistico in svolgimento a Gwangju, in Corea. Nel solo tecnico Jasmine Zonzini si è classificata 19' nelle eliminatorie con un punteggio di 73.81. Poi è stata la volta del duo tecnico. Il punteggio ottenuto di 74.31 non rispecchia la prova effettuata. Le due portacolori del Titano occupano la 33' posizione. Lunedì toccherà a Jasmine Verbena nel solo libero, mentre il giorno successivo toccherà al duo libero.