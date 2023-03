TIRO A VOLO Decimo posto per Alessandra Perilli in Qatar La tiratrice sammarinese colpisce 117 piattelli su 125.

Si chiude con un decimo posto finale la seconda e ultima giornata di Alessandra Perilli nella prova di Coppa del Mondo di tiro a volo in Qatar. La portacolori del Titano ha ottenuto un 46 su 50, per un totale di 117 piattelli centrati su 125. Per un piattello la sammarinese non è entrata in semifinale, per la quale si sono qualificate le italiane Silvano Stanco e Jessica Rossi. Sono in totale 119 i piattelli colpiti da Gian Marco Berti che ha concluso in 37ª posizione la gara maschile. Nella seconda giornata di gara, Berti ha ottenuto 47 su 50.

