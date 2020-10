Decreto, il Cons pubblica l'elenco degli sport di contatto Alcuni di questi, se svolti individualmente, non sono considerati tali e dunque sono consentiti, nel rispetto delle norme anticovid.

All'indomani del Decreto, il CONS ha emesso una circolare, rivolta alle Federazioni Sportive, per chiarire alcuni punti. Innanzitutto, il Comitato Olimpico ha pubblicato l'elenco delle discipline di squadra e di contatto, la cui attività è sospesa. Precisando che alcune attività, se praticate in forma individuale, non sono considerate tali:

- Ginnastica: ritmica, artistica, acrobatica, fitness

- Nuoto sincronizzato

- Roller Sports: artistico

- Sport speciali: calcio, danza, ginnastica ritmica e artistica



Le attività non di contatto sono consentite, purché sia assicurato il rispetto delle misure igienico-sanitarie generali. Sospesi gli eventi e le competizioni sportive, fatta eccezione per gare internazionali e nazionali italiane di carattere federale, allenamenti compresi, da svolgere a porte chiuse, salvo eventuali accompagnatori di atleti minori o disabili. È consentita l’organizzazione di stage, allenamenti e corsi, anche questi a porte chiuse e nel rispetto delle misure anticovid. Le strutture sportive in gestione al CONS – o gestite, in delega, da Federazioni o società affiliate – sono accessibili solo a residenti, titolari di permesso di soggiorno e a coloro che, all'entrata in vigore del decreto, erano già abbonati o tesserati. Chi svolge attività negli impianti sportivi pubblici deve rispettare le norme e le circolari emanate da autorità, CONS e Federazione di competenza.



File allegati ELENCO DISCIPLINE DI CONTATTO

