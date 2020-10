SPORT Decreto: sospese competizioni sportive a San Marino Fanno eccezione le competizioni internazionali e nazionali italiane. Stop agli sport di contatto, proseguono le attività che garantiscono il distanziamento. Sì a piscine e palestre.

Anticipato nei contenuti dalla decisione della Federcalcio, il Decreto tira giù la serranda allo sport biancazzurro, ma allo stesso tempo non impedisce l'attività sportiva che garantisca il distanziamento.

Dalle 18 di oggi, sono sospese tutte le discipline sportive collettive o individuali di contatto, amatoriali e agonistiche, ma sono comunque ammessi gli allenamenti individuali che garantiscano il rispetto delle misure igienico-sanitarie previste. E soprattutto, sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive. Eccezion fatta per quelle internazionali e nazionali italiane di carattere federale, con relativi allenamenti e preparazione. Allenamenti che comunque, salvo eventuale accompagnatore di un atleta minore, dovranno svolgersi a porte chiuse.

È consentita l’attività motoria e sportiva in luoghi pubblici e in strutture sportive, pubbliche o private, anche qui a patto che sia possibile rispettare le misure igienico-sanitarie. L'obbligo del distanziamento però non si applica se l'attività in questione è svolta tra conviventi. Le federazioni e società sportive devono inoltre rispettare le linee guida e/o gli appositi protocolli definiti dal CONS e condivisi con il Dipartimento Prevenzione ISS. Salvo deroga espressa, le strutture sportive gestite dal comitato olimpico sono accessibili esclusivamente a residenti, titolari di permesso di soggiorno oppure già tesserati o abbonati a federazioni sportive sammarinesi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Semaforo verde anche per palestre e piscine private, centri benessere, spa, scuole di ballo e scuole di danza: gli uffici preposti dovranno verificare con assiduità il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale, fatta eccezione per i conviventi, nonché delle misure di contenimento. In caso contrario, le forze dell’ordine procederanno, fino alla regolarizzazione della posizione, con la inibizione temporanea.



