SOLLEVAMENTO PESI Della San Marino Cup conferme per tutto il movimento Danilo Bulzoni: "Registriamo un miglioramento generale di tutti gli atleti"

La San Marino Cup, "Trofeo Marino Ercolani Casadei", torna per confermarsi appuntamento di assoluto rilievo nel calendario della pesistica internazionale. A confermarlo è il podio, che vede le due squadre israeliane salire sul primo e secondo trellino, lasciando a Lazio la medaglia di bronzo. Come sempre di primo livello, l'organizzazione della federazione sammarinese, che ha più di un motivo per dirsi soddisfatta, a cominciare dal rientro alle gare di Belen Giacomone dopo un anno di sosta dovuta alla maternità, per passare ai risultati di Marco Cupi e Cecilia Basaglia, in grado di stabilire i nuovi primati personali, per terminare con Davide e Greta Muccioli, giovanissime speranze della pesistica biancazzurra, in gara con la personalità di due veterani. Queste le parole del Presidente Federale Danilo Bulzoni:

"Abbiamo avuto adesione da tantissime delegazioni, anche europee, e questa è testimonianza appunto che è ormai diventato un appuntamento fisso al calendario molto atteso da tutti. La pesistica san marinese come sta? La pesistica sanmarinese sta vivendo un momento roseo, molto positivo, perché gli atleti più esperti stanno migliorando i loro risultati personali, portandoli a livelli molto interessanti. In più abbiamo dei ragazzini molto giovani, che si stanno allenando e stanno crescendo direi molto bene, quindi un buon momento".

Quindi state lavorando, oltre che ovviamente sull'agonistica, anche sul ricambio generazionale, che direi è un po' la nota dolente per molte federazioni:

"Sì, certamente. Li c'è un grosso impegno da parte del nostro tecnico Stefano Guidi, che si impegna giornalmente a promuovere la nostra disciplina e a curare e crescere tanti atleti, futuri atleti giovanissimi, che poi daranno anche un futuro alla nostra federazione".

Quali sono i prossimi impegni?

"I prossimi impegni avremo a fine ottobre un trofeo internazionale in Svizzera, dove anche lì ci confronteremo con delegazioni provenienti da tutta Europa. Poi la nostra stagione si concluderà direi con ottimi risultati. Anche quest'anno sono stati tutti molto bravi. Stiamo lavorando con tanti tanti progetti nuovi per una nuova stagione che andremo a vedere".



