Denis Giardi è il campione sammarinese di Compak Sporting

La scorsa domenica si è tenuto presso lo stand del tiro a volo di Serravalle, in località La Ciarulla, il campionato sammarinese Compak Open. A laurearsi campione per il Titano è Denis Giardi con 94 piattelli frantumati su 100. Chiudono il podio al secondo posto Christian Costa e al terzo Alessandro Casadei. Nella 3° categoria vince Mauro Grandoni; nei senior il primato è di Adriano Felici, mentre Alessandro Ceccaroni si impone nei junior e Corrado Guerra ottiene il primo posto nei veterani. Alessio Montanari si aggiudica la vittoria nella classifica italiana con 93 piattelli sparati su 100, seguito da Ivano Bettini (88) e Stefano Battistini (87). Completano la griglia Giovanni Provenzale al quarto posto, Paolo Succi e Roberto Fronzi. Nel ringraziare tutti i partecipanti per la buona riuscita della gara, il presidente Adriano Felici commenta: “Sono molto contento per ciò che abbiamo organizzato e speriamo che anche prossimamente possa esserci un’affluenza come quella di quest’anno.”