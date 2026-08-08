Dennis Spircu e Natalia Maria Dicu sono i vincitori del San Marino Junior Open

Sono Dennis Ciprian Spircu e Natalia Maria Dicu i vincitori del San Marino Junior Open 2026, torneo ITF Under 18, di grado J60, che si è concluso oggi sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo. Il tennista romeno, ma residente da anni in Romagna, ha trionfato al termine di una accesa finale contro il compagno di doppio Lorenzo Rocco, conclusasi 6-2 7-6(4) al tie-break del secondo set. Spircu, oltre al titolo, si è aggiudicato anche un’ambita wild card per partecipare alle qualificazioni degli Internazionali di Tennis San Marino Open, Challenger ATP 125, del prossimo anno.

A completare la giornata più che positiva anche la vittoria in doppio, conquistata insieme a Lorenzo Rocco, contro Van Son Didoni e Sebastiano Montovani (6-4 6-1). Nel femminile, invece, ad imporsi è stata la tredicenne romena Natalia Maria Dicu, che ha superato in finale con un doppio 6-3 Sofia Cadar, terza testa di serie del tabellone. Tiratissima la finale di doppio femminile, che ha visto imporsi la coppia composta dalla moldava Romina Hincu e dalla russa Daria Litvinova per 7-6 (4) 7-6 (2) sulle italiane Giulia Maria Sofia Bonaccorso e Diletta D’Amico.









