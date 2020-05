TIRO A VOLO Di Mari: "Alessandra è nata numero 1, al talento abbina sacrifici e serietà" Al primo allenamento dopo il lock dow, il CT ritrova Alessandra Perilli in cima al ranking

E' ricominciata ieri alla Ciarulla l'attività degli atleti di Tiro a Volo, guidati per la prima volta dopo il lock down dal CT Luca Di Mari. Alessandra Perilli e Gian Marco Berti, insieme agli juniores, hanno ripreso gli allenamenti in vista di gare che ancora non sono in calendario. E' stata soprattutto l'occasione per ritrovarsi, nel rispetto delle distanze e delle regole, e di riprendere confidenza con movimenti e ritualità, una prova generale di normalità dopo due mesi surreali.

Nel video l'intervista al C.T. Luca Di Mari

