Di nuovo insieme la grande famiglia del Tiro a Volo

Sensazioni, sorrisi mascherati, ritualità ritrovate e anche inediti silenzi. Per Luca Di Mari è il primo giorno al Campo di Tiro dopo il lock down. Ci sono gli juniores che saranno i campioni di domani, c'è Gian Marco Berti che ricomincia la sua corsa verso la carta olimpica e c'è anche e soprattutto Alessandra Perilli che Di Mari per la prima volta incontra da numero 1. Una bella sorpresa, ma non certo inattesa. La scalata al ranking arriva emulsionando talento e programmazione.