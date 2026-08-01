SAN MARINO OPEN Diaz Acosta-Gaubas e Poljicak-Varillas le semifinali del San Marino Open

Il venerdì del San Marino Open propone sfide di qualità e tanto divertimento al Centro Tennis di Fonte dell'Ovo. Il tabellone regala due semifinale tutte da seguire e molto incerte. Sul centrale e campo 3 i primi due quarti premiano i due qualificati Juan Pablo Varillas e Mili Poljicak. Il peruviano, ex 60 del mondo, ha dimostrato di non risentire delle fatiche del match del giorno precedente durato oltre tre ore contro Maestrelli superando con un doppio 6-4 il kazako Skatov. Varillas, sempre avanti nel primo parziale, si è portato in vantaggio 4-1 anche nel secondo set, subendo però il ritorno dell'ex numero 1 del mondo junior con il pari sul 4-4. Il peruviano ha avuto la forza per riaccelerare di nuovo e chiudere il set. Varillas sfiderà in semifinale Poljicak, in un match tra qualificati, dopo il successo del croato contro la testa di serie numero 5 Muller. Il francese, che ha vinto sul Titano nel 2024, cede in tre set 6-7, 7-6, 5-7 dopo quasi tre ore di gioco.

Nella parte alta del tabellone sarà sfida tra teste di serie. Facundo Diaz Costa ha superato il boliviano Juan Carlos Prado Angelo 6-2, 4-6, 6-1. L'argentino parte bene e si prende il primo set, poi subisce il ritorno dell'avversario. Il numero 1 del tabellone, che in questa stagione ha vinto già quattro challenger, dimostra di non averlo fatto per caso e chiude agevolmente il terzo set. Sfida per la finale contro il lituano Gaubas, che nell'ultimo match dei quarti supera 2-0 il brasiliano Monteiro, partito anche lui dalle qualificazioni. Una sfida avvincente decisa nel primo set al tie-break in favore della testa di serie numero 3. Al ritorno in campo Monteiro si porta sul 5-2, prima dell'incredibile recupero del lituano che riesce a centrare il pass per la semifinale vincendo ancora il tie-break.

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