Diaz firma il colpo decisivo: San Marino piega Crocetta al 10° inning

San Marino inaugura i playoff scudetto con una vittoria sofferta ma pesantissima, superando il Farma Crocetta per 7-5 al termine di una sfida intensa, ricca di ribaltamenti e decisa soltanto agli extra inning. Un successo che vale l'1-0 nella serie dei quarti di finale e conferma il carattere dei Titani, capaci di reagire nel momento più delicato. L'avvio è tutto di marca biancazzurra. L'attacco sammarinese colpisce con continuità e costruisce un prezioso vantaggio, volando sul 4-0 già nelle prime riprese e dando l'impressione di poter controllare la partita. Crocetta, però, non si arrende. Con pazienza ricuce lo strappo, approfitta di qualche sbavatura dei padroni di casa e rientra fino al 5-5, trascinando il confronto al decimo inning. Quando la tensione raggiunge il massimo, sale in cattedra Marcos Diaz. Il suo fuoricampo da due punti rompe definitivamente l'equilibrio e fa esplodere lo stadio di Serravalle, regalando al San Marino il punto del definitivo 7-5 e un successo che pesa tantissimo nell'economia della serie. È una vittoria costruita con qualità ma soprattutto con carattere. I Titani hanno saputo incassare la rimonta degli emiliani senza perdere lucidità, trovando nel momento decisivo la giocata del campione. Gara 1 conferma quanto i playoff siano un campionato a parte: ogni dettaglio può fare la differenza e il San Marino ha dimostrato di avere le risorse per uscire vincitore anche dalle situazioni più complicate. Ora l'attenzione si sposta su gara 2, con i biancazzurri chiamati a sfruttare l'inerzia conquistata per provare ad avvicinare la semifinale scudetto. Il primo passo è stato compiuto, ma la strada verso il titolo è ancora lunga.







