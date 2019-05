Dieci anni fa i fratelli Pazzaglia sul tetto del mondo

La bandiera del Paese più piccolo sulla vetta più alta del mondo sventolava esattamente 10 anni fa. A portarla Roberto Pazzaglia che oggi ricorda così quei momenti di storia. Con lui il fratello Antonio ha condiviso tutto tranne l'ultimo strappo al quale per problemi fisici ha dovuto rinunciare. San Marino li seguiva con passione, facendo il tifo e trattenendo il fiato quando il maltempo e il susseguirsi di tempeste una via l'altra rendevano difficile la localizzazione dei due scalatori. Che oggi ricordano, ma che non hanno ancora sposato l'idea del divano. Anzi rilanciano verso nuove e stimolanti avventure.