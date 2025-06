Diletta Dimilta stabilisce il nuovo record sammarinese cadette

Storico record battuto per la squadra Olimpus al 22° Memorial “Giacomo e Eva Carbonchi” a Sasso Marconi. La grande protagonista è Diletta Dimilta che con il tempo di 3:15.46 sui 1000 metri registra un nuovo record sammarinese cadette, abbattendo il primato precedente che resisteva da ben 36 anni (1989).

Ottime prove anche dal resto del team a partire dal quarto posto di Elia Casadei, che conquista anche il suo nuovo record personale, con il tempo di 2:50.36 sui 1000 metri, seguito dal doppio terzo posto nel salto in alto per Marcello e Roberto De Luca, entrambi con la misura di 1.50. Sempre i fratelli De Luca corrono anche gli 80 metri (7° posto per Roberto con 10.00, 13° per Marcello con 10.51) insieme a Andrea Zafferani (10.81) che partecipa anche al salto in alto con la misura di 1.30; Chiudono la serie di risultati i 1000 metri di Cristian Raschi (3:20.59) e di Giulio Ceccoli (3:02.85).