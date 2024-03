PADEL Dip Nazar-Giuliani trionfano al Wonderbay Open Padel Cup La coppia italo-argentina ha conquistato il torneo Open FITP organizzato a San Marino. Successo in finale contro Pirraglia-Lasgoity per 6-1 5-4, prima del ritiro del n.17 del ranking italiano.

Sono arrivati sul Titano con i favori del pronostico e non hanno tradito le attese. Federico Dip Nazar e Santino Giuliani hanno conquistato il Wonderbay Open Padel Cup, torneo della Federazione Italiana Tennis e Padel, organizzato con il patrocinio della Segreteria di Stato Lavoro e Sport e diretto da Stefano Pazzini. La coppia italo-argentina - testa di serie n.1 - ha perso solamente un set nel corso delle quattro partite giocate e in finale ha anche approfittato dei problemi fisici di Joshua Pirraglia - 17º d’Italia - che lo hanno poi costretto al ritiro nella parte finale. Il match era già comunque indirizzato con Dip Nazar e Giuliani che si erano imposti per 6-1 nel primo set e conducevano 5-4 nel secondo, più combattuto anche grazie alla super prestazione di Juan Manuel Lasgoity, compagno di Pirraglia. Alla fine, come detto, successo per il n.27 e il n.41 del ranking italiano, a testimonianza del buon livello portato a San Marino con questa manifestazione.

Bene anche i sammarinesi: Edoardo Berardi, in coppia con Luca Carli, é stato eliminato ai quarti dai finalisti Pirraglia-Lasgoity mentre quella tutta biancazzurra formata da Jarno Giardi e Davide Bertuccini - dopo aver passato brillantemente le qualificazioni - ha dovuto cedere agli ottavi in due set proprio con Dip Nazar e Giuliani, poi trionfatori sui campi del Wonderbay.

Nel servizio le interviste a Federico Dip Nazar e Santino Giuliani, vincitori Wonderbay Open Padel Cup

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: