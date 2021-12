PESI Diploma d'Onore del Museo Fijlkam a Marino Ercolani Casadei

Diploma d'Onore del Museo Fijlkam a Marino Ercolani Casadei.

Diploma d'onore per Marino Ercolani Casadei da parte del Museo degli Sport di Combattimento di Ostia. Un riconoscimento speciale per il dirigente sammarinese a conferma degli ottimi rapporti con Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali. Nella motivazione Ercolani Casadei viene indicato come: "illustre dirigente della pesistica mondiale e grande estimatore del Museo".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: