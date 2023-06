ATLETICA LEGGERA Diversi atleti sammarinesi a Innsbruck per i Mondiali di corsa in montagna

Con la sfilata per Nazioni si sono aperti a Innsbruck i Mondiali di corsa in montagna e Trail Running. In gara anche diversi atleti sammarinesi, tra cui Valentina Venerucci, Marco Francioni, Stefano Benvenuti e Roberto Pazzaglia. La gara di domani sarà di soli 7 km ma con 1000 m di dislivello. Giovedì invece nel trail corto di oltre 40 km ci saranno Maria Teresa Giardi e Lorenzo Righi, venerdì gareggerà Alberto Zanchi nel trail lungo di 89 km e sabato si disputerà la gara di corsa in montagna classica dove la Federazione Sammarinese Atletica Leggera schiererà sia la squadra femminile con Valentina Venerucci, Chiara Guiducci e Margherita Ceccoli, sia quella maschile con Lorenzo Bugli, Marco Francioni e Michele Agostini.

