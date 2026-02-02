TV LIVE ·
Diversi gli impegni per la San Marino Athletics Academy

2 feb 2026
Fine settimana ricco di appuntamenti agonistici per gli atleti della San Marino Athletics Academy. Daniel Lotti era impegnato al Palacasali di Ancona. Il quattordicenne si migliora sui 200m con il tempo di 25’’48 . Segue Tea Casadei sul Campo di Forlì nel lancio del giavellotto da 600 gr. Con un primo lancio a 23.74 m, l’allieva quindicenne realizza il suo personale.

A San Marino, Gian Luigi Macina sale sul secondo gradino del podio, categoria M60, nella gara su strada Erbavita Run di 10km con il tempo di 46’55 . In contemporanea, al Meeting indoor di Ancona, le saltatrici in lungo della San Marino Athletics Academy si mettono in luce. Sarah Nilo Gomes balza a 4.97 m, Elisa Biordi a 4,50 m, seguita da Lucia Biordi con 3.96 m. L’atleta master, categoria F35, Silvia Cenni ottiene 4.75 m. Sui 60m, Emanuele Benvenuti corre in 7’’50 e Simone Zoffoli in 7’’62.




