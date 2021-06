BASEBALL Domani a Serravalle si gioca San Marino - Grosseto Sulla panchina dei toscani un grande ex, Jairo Ramos

Domani a Serravalle si gioca San Marino - Grosseto.

Terza giornata del campionato di serie A di baseball, con il San Marino che domani ospita sul diamante di Serravalle, il Jolly Roger Grosseto. Gara 1 è in programma alle 15.30 mentre la seconda partita avrà inizio alle 20. Una doppia sfida particolarmente importante per la classifica del girone G. La squadra di Doriano Bindi comanda a punteggio pieno, con 4 successi nelle prime due giornate mentre i toscani hanno vinte tre delle quattro partite fin qui disputate. Oltre ad essere l’avversario più accreditato per il primato, il Grosseto è guidato in panchina da Jairo Ramos, un ex che sul Titano ha scritto la storia del baseball biancoazzurro.

