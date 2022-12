Domani al Kursaal gli Awards dello Sport

Lo Sport chiude l'anno nel segno di tradizione, novità e soprattutto ripartenza, perché dopo il Covid con le limitazioni e il distanziamento sociale, il 2022 è stato l'anno della ripartenza. E dunque degno dal punto di vista sportivo di essere celebrato degnamente. L'occasione è quella di domani sera quando palazzo Kursaal ospiterà Sportinsieme Awards. L'evento tradizionale voluto e organizzato dal Comitato Olimpico in collaborazione con la Segreteria di Stato allo Sport è aperta a tutti fino ad esaurimento posti e si ripromette di far rivivere i tanti impegni e i tanti successi che hanno contraddistinto l'anno sportivo biancazzurro. Sportinsieme Awards premia le eccellenze sportive sammarinesi per la carriera e per i risultati conseguiti durante la stagione e come sempre decreterà l'atleta dell'anno, ambito riconoscimento che significa anche succedere in questo speciale albo d'oro a tra totem dello sport sammarinese come Myles Amine Mularoni, Gian Marco Berti e Alessandra Perilli. Ospiti illustri come il Presidente dei Giochi del Mediterraneo Davide Tizzano con il quale ci sarà occasione di ripercorrere la spedizione record di Orano 2022 che ha fruttato ben 6 medaglie alla delegazione sammarinese. Testimonial della serata il Direttore della Gazzetta dello Sport Stefano Barigelli.