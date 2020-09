CONS Domani apre Sportinfiera, lo sport in sicurezza

Si apre domani l'edizione 2020 di Sportinfiera. Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese ha approntato uno scrupoloso protocollo che consentirà lo svolgimento della manifestazione in sicurezza. Il via alle 10 con una breve cerimonia d’apertura alla presenza del Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta, del Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini e di un esponente della Segreteria di Stato alla Pubblica Istruzione. L’acceso al centro sportivo, al Multieventi Sport Domus e alla palestra Casadei sarà limitato e consentito tramite appositi varchi, al fine di consentire un più efficiente controllo dei flussi evitando assembramenti, con percorsi diversi in entrata e in uscita. Non sarà consentito l'ingresso in caso di temperatura corporea superiore ai 37,5° o in presenza di sintomi influenzali o respiratori. All’interno del Multieventi e della palestra Casadei sarà obbligatorio indossare la mascherina.

