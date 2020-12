FUNERALI Domani l'ultimo saluto a Michael Antonelli I ciclisti della Federazione Sammarinese seguiranno in corteo il carro funebre diretto a Rimini per la cremazione

Domani l'ultimo saluto a Michael Antonelli.

Si terranno domani, in forma privata, al cimitero di Fiorentino, i funerali di Michael Antonelli, il giovane ciclista sammarinese scomparso nella giornata di giovedì. Al termine della cerimonia funebre, è previsto l'accompagno all'Ara crematoria di Rimini. Intanto la Federazione Sammarinese Ciclismo si sta organizzando per l'ultimo saluto a Michael Antonelli. Domani, nel primo pomeriggio, i cicloamatori sammarinesi si ritroveranno al Bar Forcellini di Borgo Maggiore per poi accompagnare fino al confine di Dogana, il carro funebre diretto a Rimini per la cremazione.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: