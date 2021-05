Domani la Gara Nazionale FIDAL 10 Km di corsa su strada, partenza da Gualdicciolo

Ecco il Programma

- RITIRO PETTORALI: nel piazzale del Centro Gualdo, in Via Fabrizio da Montebello n. 5 - 47892 Gualdicciolo (RSM), sabato 1 maggio, dalle 15:00 alle 18:00, e domenica 2 maggio, dalle 7:30 alle 9:30. N.B. Per ritirare il pettorale è obbligatorio consegnare la Dichiarazione Covid firmata dal concorrente (clicca qui per scaricare il modulo).

- RITROVO CONCORRENTI: dalle 7:30 alle 9:30, nell’area ospitalità allestita nel piazzale del Centro Gualdo, in Via F. da Montebello n. 5 - 47892 Gualdicciolo (RSM);

- ALLINEAMENTO CONCORRENTI in AREA DI PARTENZA: alle 9:40, in Via F. da Montebello n. 22;

- PARTENZA (10 Km): alle 10:00, in Via F. da Montebello n. 29; - ARRIVO: Via Fabrizio da Montebello n. 22 (tempo massimo 1 ora e 15 minuti);

- PREMIAZIONI: alle 11:30, nell’area premiazioni, allestita in Via F. da Montebello n. 22.