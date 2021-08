TENNIS Domani le semifinali del San Marino Junior Cup Si giocano sui campi di Montecchio

Domani le semifinali del San Marino Junior Cup.

La pioggia ha ritardato il programma odierno della San Marino Junior Cup, che ha visto completati nel pomeriggio i quarti di finale dei singolari maschile e femminile, Under 14 e Under 16. Definite, dunque, le semifinali che andranno in scena domani mattina sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo. Nel tabellone maschile Under 14 la prima semifinale vedrà opposti la testa di serie numero 1, il tedesco Justin Engel, all’allievo del Circolo Tennis Zavaglia Pietro Briganti. I due hanno avuto la meglio rispettivamente su Filippo Pecorini (6-4 7-5) e su Riccardo Pasi (6-0 6-4). A contendersi un posto in finale nel tabellone saranno anche i tedeschi Samuel Braun, terza forza del tabellone, e Lieven Mietusch, testa di serie numero 2, che si sono imposti rispettivamente su Alex Guidi (6-3 6-3) e Noah Canonico (4-6 6-0 6-2). Nel tabellone Under 16 approdano in semifinale Samuele Seghetti (foto), vincitore su Tobia Costanzo Baragiola Mordini (6-3 6-0), e Lorenzo Carboni, che ha vito ai quarti contro Massimo Pizzigoni (6-2 6-3). Nella seconda semifinale si sfideranno William Mirarchi (6-3 6-4 sull’austriaco Leo Gutjahr) e Daniele Rapagnetta (6-4 6-3 su Andrea Martellato). Nel torneo Under 14 femminile si guadagnano la finale la prima scelta del tabellone, la croata Dora Miskovic, e Vittoria Segattini, che hanno avuto la meglio su Vanessa Fratila (6-1 6-0) e Ludovica Pierro (6-3 6-2). Scenderanno in campo per un posto in finale anche la ceca Victoria Bervid, vincitrice con un doppio 6-1 su Carolina Gasparini, e la slovena Julija Bogatin, seconda testa di serie, che ha eliminato la rumenta Alexia Clara Adascalitei (6-3 6-2). Nel tabellone femminile Under 16 la prima testa di serie Klara Zabkova sfiderà Francesca Mattioli, dopo aver già eliminato l’italiana Teresa Cinquino (6-3 6-0). La Mattioli, a sua volta, ha vinto la sfida contro Catalina Bonati (6-2 6-1). Si contenderanno un posto nella finale di domenica anche Sveva Zerpelloni, vincitrice per 6-3 7-6 (3) su Lucrezia Musetti, e la rumenta Natasha Mihaela Motinga, che oggi si è imposta su Georgiana Mititelu (6-2 6-4).

