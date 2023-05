BASEBALL Domani San Marino – Macerata: sul Titano Hernandez e Lourens

Dopo il rinvio della scorsa settimana, la programmazione dell’ultimo turno di prima fase prevede che la doppia sfida tra San Marino e Macerata si giochi domani, sabato 20 maggio, a Serravalle. Gara1 alle 15 e gara2 alle 19, con entrambe le squadre già qualificate alla Poule Scudetto e con in palio un primo posto che cambierebbe gli scenari per l’inserimento in uno dei due gironi della Poule di seconda fase. Intanto il San Marino Baseball comunica ufficialmente l’arrivo di due giocatori che faranno parte integrante del roster a partire proprio dalla seconda fase. Si tratta di Nelson Hernandez e Temesh Lourens, entrambi lanciatori.

