Domani si riunisce il Consiglio Nazionale.

Ultima seduta del ciclo olimpico per il Consiglio Nazionale del CONS che si riunirà domani, mercoledì 22 dicembre, alle 18:30. All’ordine del giorno la ratifica del bilancio di previsione Cons 2022 e il pluriennale 2022-2024, come da proposta del Comitato Esecutivo. I membri dell’assemblea saranno inoltre chiamati ad approvare la norma transitoria relativa al contributo ordinario 2022 e la proposta di ripartizione, la norma transitoria che disciplina il riconoscimento e mantenimento in seno al CONS delle Federazioni membri di diritto e delle discipline sportive associate. In programma anche l’approvazione dei contributi straordinari e per manifestazioni 2022. Infine, le Federazioni Olimpiche dovranno avallare la composizione della delegazione che prenderà parte ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino.

