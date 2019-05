Domani va in scena la San Marino Cup

La palestra di Fonte dell’Ovo è pronta ad ospitare la San Marino Cup di Sollevamento Pesi. Al via 10 rappresentative, in rappresentanza di 6 Stati europei: Svizzera, Germania, Israele, Malta, Slovenia e, ovviamente, San Marino in qualità di padrone di casa, che schiererà due formazioni. Tre, invece, le rappresentative italiane: Comitato Regionale Lazio, Labas Parma e Comitato Regionale Emilia Romagna.

Le competizioni inizieranno alle ore 10, e proseguiranno per gruppi fino al pomeriggio. Capitanata da Stefano Guidi, la Nazionale di San Marino si presenterà al via con Belén Giacomone, Marika Marzi, Michael Bini, Robin Bernardi e Agustín Gianni.