Domenica 1° marzo grande giornata di rugby a Chiesanuova: in campo Under 16 e Serie C.

Sarà una domenica all’insegna del rugby, dello sport e della socialità quella del 1° marzo al campo sportivo di Chiesanuova, in via Bentivegna della valle, dove il Rugby Club San Marino ospiterà una giornata ricca di appuntamenti che vedrà protagonisti giovani talenti e atleti della Serie C.

Il programma si aprirà alle 12.30 con la sfida dell’Under 16, formazione che rientra nel progetto tecnico condiviso con il Rimini Rugby e che vede la presenza di diversi atleti sammarinesi. I giovani rugbisti affronteranno il Bologna in una gara importante per proseguire il percorso di crescita del gruppo, attualmente impegnato in un campionato competitivo e formativo. Alle 15.00 sarà la volta della Serie C, inserita nel progetto del Romagna RFC, realtà di riferimento del territorio romagnolo. Anche in questo caso sono numerosi i giocatori sammarinesi in rosa. La squadra occupa attualmente il terzo posto in classifica con 23 punti e ospiterà la capolista Ravenna, prima con 32 punti e sei vittorie stagionali. Una sfida di alto livello che promette intensità e spettacolo.

"Le gare in programma a Chiesanuova - scrive la società sammarinese in una nota - rappresentano un momento significativo della collaborazione tra il Rugby Club San Marino e le società limitrofe, una sinergia che consente agli atleti sammarinesi di competere in campionati strutturati e di giocare davanti al pubblico di casa, rafforzando il legame con il territorio e con la comunità sportiva locale. Come da tradizione ovale, per l’occasione ci saranno stand gastronomici e il celebre terzo tempo, simbolo dei valori di rispetto e condivisione che contraddistinguono il rugby, momento in cui atleti, dirigenti e tifosi si ritrovano insieme oltre il risultato del campo".

All’evento parteciperà anche Atlas – Associazione Studentesca Sammarinese, con cui il club ha avviato una collaborazione per promuovere attività e iniziative condivise.

