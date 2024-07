TENNIS Domenica il via del tabellone principale del San Marino Junior Open ITF Under 18

Domenica il via del tabellone principale del San Marino Junior Open ITF Under 18.

Si sono concluse questa mattina le qualificazioni del San Marino Junior Open, evento ITF Under 18 organizzato dalla Federazione Sammarinese Tennis sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio. Tra i ragazzi, i primi a staccare il pass per il tabellone principale, che scatterà domani mattina alle 9, sono stati Samuele Molino e Fabio Leonardi, vittoriosi in due set rispettivamente sull'americano Alexander Brown e sul romano Leonardo Leti Messina. Superano agevolmente il turno decisivo anche il n.1 Lorenzo Berto (6-1 6-2 a Della Corte) e Samuel Estevez (6-2 6-3 a Filippi).

In campo femminile, pronostico rispettato per la n.1 del tabellone cadetto Alessandra Fiorillo, che ha eliminato con un netto 6-2 6-1 Sveva Fumagalli e per la n.2 Gloria De Santis, uscita vittoriosa per 6-3 7-5 dalla sfida con Sofia Cadar. Bene anche Anna Pierini e Martina Cerbo (n.4), che hanno superato rispettivamente Chiara Bartoli (7-5 7-6) ed Elisa Pieroni (1-6 6-3 10-4). È stata eliminata al primo turno, invece, la sammarinese Emma Pelliccioni, sconfitta ieri da Anna Pierini.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: