CORSA SU STRADA Domenica torna la SMOrun, Guiducci: "Oltre 300 pre-iscritti e atleti d'élite" Le gare sui 5 e 10 km, la seconda valida come campionato sammarinese, si svolgeranno su un percorso pianeggiante che si districa tra Rovereta e Multieventi, con partenza e arrivo al San Marino Outlet.

Atleti d'alto livello, eventi collaterali e musica dal vivo per l'edizione 2026 della SMOrun, gara di corsa su strada in programma domenica 18 ottobre, alle 9. Il formato è quello ormai consolidato con le prove sui 5 e 10 km, un percorso pianeggiante certificato Fidal con arrivo e partenza al San Marino Outlet e che si districa tra Rovereta e Multieventi. La gara lunga vale come campionato sammarinese di corsa su strada, quella corta rientra nel campionato Emilia-Romagna. I tempi saranno validi per personali e minimi, il che porterà a San Marino anche atleti di livello internazionale. Campioni, amatori e squadre Corporate tutti insieme, corridori accanto a chi, semplicemente, si fa il percorso camminando.

"Centinaia di partecipanti, oltre 300 pre-iscritti - dice Samuele Guiducci, presidente della Track&Field San Marino - quindi pensiamo di raggiungere numeri importanti. Atleti élite che comunque verranno proprio perché è una gara ufficiale nazionale della Federazione Atletica. Avremo anche degli atleti internazionali provenienti dal Kenya, proprio perché ritengono interessante questo percorso per testarsi prima della stagione. Sarà un percorso veloce, sicuro, con la strada chiusa al traffico e poi la particolarità, appunto, di questa partenza all'interno di San Marino Outlet".



Non solo corsa su strada, la SMOrun comincia sabato: la mattina c'è l'Hyrox Race, 8 stazioni aerobiche, il pomeriggio invece ci sono gli SMO Kids Games, gare junior sui 500 e 1000 metri, prove sprint, ciclismo e tiro con l'arco dedicati agli U16. Infine, domenica pomeriggio, a sport finito, spazio alla musica col Live rock in San Marino Outlet.

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