Domenico Bruschi, il cordoglio del Panathlon Club San Marino

Il Panathlon Club San Marino, profondamente addolorato, si stringe attorno alla famiglia di Domenico Bruschi, detto Nini, in questo momento di dolore e sconforto, ricordando il suo costante e costruttivo impegno nella costruzione di un movimento panathetico sempre più proteso verso la difesa dei principi fondanti dello Sport: lealtà, solidarietà, Fair Play. Bruschi "è stato Socio Fondatore nel 1956 del Panathlon Club San Marino nonché Socio Onorario e un grande uomo di Sport ricoprendo per molti anni l’incarico di Presidente della Federazione Sammarinese Aeromodellistica oltre al prestigioso incarico di Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, dal 1981 al 1988, dimostrando in tutti questi ambiti le sue qualità di sportivo appassionato ed innovativo".