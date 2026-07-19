Dominio di Pedersoli al 25° rally biancoazzurro

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Luca Pedersoli domina il 25° Rally Bianco Azzurro. In coppia con Anna Tomasi, il pilota bresciano già nelle due prove in notturna della prima giornata aveva portato la sua Hyundai i20 Coupé Wrc davanti a tutti, ed ha allungato il suo vantaggio sugli avversari nelle rimanenti cinque prove. In seconda posizione, a 22”5 di distacco da Pedersoli, è arrivato Alessio Pisi, capace di condurre insieme al navigatore Daniele Conti la loro Skoda Fabia alla vittoria di categoria nella classe Rally2/R5.

Sulla stessa auto chiude il podio della generale Loris Ghelfi, con Barbara Melesi come navigatrice. La Citroen C3 di Davide Simoncini e Lorenzo Ercolani chiudono al quarto posto, a soli quattro decimi dal gradino più basso del podio, ma si possono consolare con il terzo posto di classe. Ercolani ha anche ricevuto anche il premio di miglior navigatore sammarinese, dedicato alla memoria di Silvio Stefanelli.

La Skoda Fabia domina anche la Top Ten del Rally Bianco Azzurro. Sesto posto assoluto per Paolo Segantini, ormai presenza fissa nelle manifestazioni della Scuderia San Marino. Settima posizione per Stefano Magnani e Mirco Gabrielli, seguiti da Nicola Bonfè, Angelo Montanari e, al decimo posto, Nemo Mazza, al debutto nel moderno con la vettura boema, affiancato da Massimo Bizzocchi.

Molto combattuta anche la classe Rally4, che ha visto imporsi Franco Ricciardi e Mattia Bartolucci su Peugeot 208. Alle loro spalle Lorenzo Papalini e Valentina Pasini, mentre il terzo posto è andato ai fratelli Giacomo e Cristiano Colombari. Quarta posizione per Giacomo Marchioro, che oltre al piazzamento si aggiudica il premio riservato al miglior pilota Under 25.







