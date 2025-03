Don Peppino: il cordoglio dello sport sammarinese

Don Peppino: il cordoglio dello sport sammarinese.

La Società Sportiva Juvenes di Serravalle si stringe ai Familiari e alla Comunità di Serravalle nel ricordo del fondatore della Juvenes (anno 1953) per esprimere i sentimenti del più profondo cordoglio per la scomparsa di Monsignor Giuseppe Don Innocentini. Tutti gli atleti, tecnici, dirigenti e collaboratori che nel corso degli anni si sono avvicinati alla storica Società Sportiva del Castello di Serravalle, lo ricordano con immutato affetto e riconoscenza per il suo attaccamento ai colori della Società e per i suoi preziosi insegnamenti testimoniati nelle parole del Vangelo nel mondo dello Sport: "C’è una rete da gettare, magari dalla parte destra della barca, per pescare uomini e donne in pantaloncini corti e gocce di sudore del viso". Grazie Don Peppino per tutto ciò che ci hai lasciato, rimarrai sempre nei nostri cuori. Vorremmo anche riconoscerti nelle parole di Don Camillo: "Sono un povero prete di campagna che conosce i suoi parrocchiani uno per uno, li ama, che ne sa i dolori e le gioie, che soffre e sa ridere con loro”.

La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio piange la scomparsa di una colonna portante del movimento sportivo e calcistico della Repubblica di San Marino. Don Giuseppe Innocentini, da tutti conosciuto semplicemente come “Don Peppino”, è venuto a mancare nelle ultime ore all’età di 95 anni. Punto di riferimento nella comunità di Serravalle, di cui è stato parroco dal 1953, ha lasciato un segno tangibile anche nel sistema sportivo sammarinese. Immediata la costituzione dell’allora Società Sportiva Juvenes di cui è stato a lungo Presidente, avviando alla pratica di molte discipline – tra cui il calcio – centinaia di giovani connazionali per oltre 70 anni. La FSGC ricorda con grande affetto anche i momenti in cui il suo impegno e quello federale sono stati più prossimi, tra cui l’assegnazione dell’Oscar alla Carriera durante Calcio Estate 2013, ma anche la collaborazione che ha portato all’installazione di un campo in erba sintetica presso la Colonia Montana di Chiusi della Verna (AR) che porta il suo nome. Insieme al servizio sacerdotale e allo sport, la sua altra grande passione, nel comune denominatore di avvicinare i sammarinesi – ed in particolare i giovani – ad uno stile di vita sano e virtuoso.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: